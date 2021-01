Zaak-Feronia: Belgische ontwikkelingssamenwerking met hoge financiële risico’s

In het kort

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) leende in 2015 10 miljoen euro aan Plantations et Huileries du Congo, een omstreden bedrijf dat in Congo actief is in palmolie. Toen moederbedrijf Feronia failliet ging en werd overgenomen door een investeringsfonds dat gevestigd is op Mauritius, besloot BIO om enkele miljoenen van de schuld kwijt te schelden, tot grote woede van verschillende ngo’s.

Deze lening aan de agrobusiness, gekenmerkt door een gewelddadig conflict over land, roept ernstige vragen op over het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid dat BIO en de Belgische staat nastreven. “Hoe kunnen we aan de belastingbetaler uitleggen dat de Belgische staat een cadeau van 5 à 9 miljoen dollar geeft aan een omstreden landbouwbedrijf onder het mom van Belgische ontwikkelingshulp?”, zegt Florence Kroff van FIAN Belgium.