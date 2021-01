‘Privatisering gezondheidszorg kost mensenlevens’

In het kort

De privatisering van de gezondheidszorg kost mensenlevens in de lidstaten van de Europese Unie. Tot die bevinding komt de Brusselse ngo Corporate Europe Observatory in een nieuw onderzoek. De Europese Commissie maakt werk van een gezondheidsunie. In afwachting wordt ze onder de voet gelopen door lobbyisten die een verdere commercialisering van de gezondheidssector willen doorvoeren. De strijd om het ziekenhuisbed woedt in alle hevigheid.