Hoe kwetsbaar zijn onze ziekenhuizen voor cyberaanvallen?

In het kort

Op 17 januari moest in Doornik een ziekenhuis dat in volle coronapandemie deels de deuren sluiten omwille van een cyberaanval. In Duitsland werd zelfs een dode toegeschreven aan zo’n aanval. Hoe zit het met de cyberveiligheid van onze ziekenhuizen? Een verhaal over dweilen met de kraan open en krappe ziekenhuisbudgetten.