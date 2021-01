Pas afgestudeerden: de generatie in de wachtkamer

In het kort

Het is zo goed al altijd een uitdaging om als pas afgestudeerde je plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Je hebt bijvoorbeeld te weinig ervaring of studeert af in een richting waarin weinig vacatures zijn. Door de coronacrisis lijkt de situatie voor veel pas afgestudeerden uitzichtloos. De concurrentie ligt nog hoger dan anders. Veel pas afgestudeerden weten niet wat ze moeten doen: blijven zoeken, een vrijwillige stage volgen of dan toch maar verder studeren?