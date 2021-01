Vlaams Belang-politica Ilse Annemans bakt het opnieuw bruin

In het kort

Vlaams Belang-politica Ilse Annemans is lid van de besloten Facebookgroep Rechts Radicale Actie. Ondanks eerdere ophef over het online gedrag van Annemans, houdt het gemeenteraadslid en de voorzitter van Vlaams Belang Dendermonde zich opnieuw op in aangebrande kringen.

De besloten groep Rechts Radicale Actie werd drie maanden geleden opgericht en telt iets meer dan 600 leden van het hele spectrum van de extreme rechterzijde in Vlaanderen. Onder meer voormalig Vlaams Belang-parlementslid Rob Verreycken (nu actief rechts van Vlaams Belang), maar ook Tomas Boutens, die vanwege zijn activiteiten bij het neonazistische Bloed Bodem Eer Trouw voor onder meer terrorisme werd veroordeeld, en Andy Hendrickx en Jochen Wandels, die we eerder zagen bij de Autonome Nationalisten Vlaanderen en Right Wing Resistance Vlaanderen.

In de nieuwe Facebookgroep zijn wansmakelijke posts te vinden. Racisme en neonazisme tieren er welig en de leden verheerlijken geweld.