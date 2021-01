Journalisten vallen steeds meer ten prooi aan intimidatie

In het kort

Journalisten vallen steeds meer ten prooi aan intimidatiepraktijken. Dat vertaalt zich onder meer in verscherpte agressie. Voorlopig blijft het in ons land beperkt tot vooral verbaal geweld. Dat gaat niet alleen uit van burgers, maar ook van beleidsmakers. Het klimaat anno 2021 is er een van verruwing.

Intimidatie van de pers neemt al enkele jaren toe, soms zelfs stormenderhand. Het was een van de redenen voor de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) om in maart 2019 een meldpunt voor agressie tegen journalisten te installeren.