Geld over de balk van Luiks pensioenfonds Ogeo Fund

In het kort

Een oorlogskas van 6 miljoen euro om toekomstige bonussen uit te betalen, geheime contracten, dubbele vergoedingen, kredietkaarten die voor persoonlijk gebruik werden aangewend, verdachte en zeer hoge advocatenkosten… Niet enkel de investeringen van het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund worden door de financiële waakhond FSMA op de korrel genomen, de directeuren van het pensioenfonds blijken er ook een wel zeer aparte omgang met geld op na te houden.

Vorige week onthulden Apache en het Franstalige weekblad Le Vif details over de onverantwoorde investeringen, illegale leningen en belangenconflicten in de schoot van Ogeo Fund, het vijfde grootste pensioenfonds van België, dat jarenlang werd geleid door het voormalige Luikse PS-kopstuk Stéphane Moreau.

In Vlaanderen is Ogeo Fund vooral bekend als medeaandeelhouder en financier van de omstreden projectontwikkelaar Land Invest Group. Dossier Land Invest Gate maakte duidelijk hoe het (pensioen)geld van Ogeo Fund binnen Land Invest Group over de balk werd gegooid.