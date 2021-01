Drie jaar lang een outlaw, omdat je antwoorden wilt

In het kort

Er zijn zo van die dagen dat de lockdown nog vervelender is dan gewoonlijk. Vrijgesproken worden na drie jaar procederen en daarvoor van vriend en vijand schouderklopjes krijgen; meestal eindigt dat met een feestje. Nu bleef het bij een zuinig glas in mijn eigen bubbel. Het is officieel: Apache is geen lasterlijk medium en wij doen niet aan riooljournalistiek. Ondertussen is er wel drie jaar tijd verloren.