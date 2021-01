En nu, Bart De Wever?

In het kort

Bart De Wever bedacht Apache de voorbije jaren met twee koosnaampjes. We zouden een lasterlijk medium zijn en we zouden aan riooljournalistiek doen. Over beide claims hebben respectievelijk de burgerlijke en correctionele rechtbank in Antwerpen zich intussen in het voordeel van Apache uitgesproken.

De conclusies van de rechters kunnen niet duidelijker zijn. Neen, de onthullingen over Land Invest Group waren niet lasterlijk. Integendeel, Apache vervulde volgens de burgerlijke rechtbank op een correcte manier haar journalistieke opdracht.

En neen, de beelden die we op straat draaiden bij de aankomst van de gasten van de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever (N-VA) aan sterrenrestaurant ’t Fornuis deden geen afbreuk aan diens recht op privacy. Laat staan dat we Erik Van der Paal zouden hebben belaagd, zoals hij in zijn aanklacht stelde. Het maatschappelijk belang van de feiten die we met het Fornuisfilmpje illustreerden, staat voor de rechtbank buiten kijf.