Apache wint rechtszaak over Fornuisfilmpje

De correctionele rechtbank van Antwerpen oordeelt dat Apache de privacy van projectontwikkelaar Erik Van der Paal niet heeft geschonden en hem niet heeft belaagd door het fameuze Fornuisfilmpje online te zetten.

Apache heeft met het fameuze Fornuisfilmpje de privacy van projectontwikkelaar Erik Van der Paal niet geschonden. De betrokken journalisten hebben Van der Paal ook niet belaagd. In een uitvoerig gemotiveerd vonnis laat de rechtbank geen spaander heel van de klacht van Van der Paal.

De Antwerpse correctionele rechtbank volgt met de uitspraak het openbaar ministerie. Dat gaf eerder al aan dat het maatschappelijk belang van de vastgelegde beelden voldoende is aangetoond. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit was al van oordeel dat Apache met respect voor de journalistieke deontologie handelde.

Hoofdredacteur Karl van den Broeck: ‘Ons geduld is zwaar op de proef gesteld, maar we hebben geen ogenblik getwijfeld dat we zouden worden vrijgesproken’

“Ons geduld is zwaar op de proef gesteld, maar we hebben geen ogenblik getwijfeld dat we zouden worden vrijgesproken”, zegt hoofdredacteur Karl van den Broeck. “Jarenlang heeft Erik Van der Paal de procedure kunnen rekken, om ons zo veel mogelijk op kosten te jagen en ons weg te houden van ons werk: onfrisse zaken onderzoeken, zoals die waarin hij en zijn collega’s bij Land Invest Group betrokken waren.”

Advocaat Caro Van Wichelen (Fencer Law) zegt dat de motivatie van de rechter heel grondig is. “Het komt erop neer dat het filmen van de feiten, die op de openbare weg plaatshadden, maatschappelijk relevant was. De vraag of de heer Van der Paal al dan niet een publiek persoon is, is irrelevant. De aanwezigheid van het voltallige toenmalige Antwerpse college is zeker en vast een feit van algemeen belang.”

Belang voor journalistiek

Het belang van de uitspraak voor de journalistiek in België is groot. Mocht de rechtbank de redenering van Van der Paal hebben gevolgd, dan zou dat immers een flinke knauw hebben betekend voor onderzoeksjournalistiek in ons land, maar ook voor de persvrijheid en voor de vrijheid van meningsuiting. Het zou immers betekenen dat journalisten geen onderzoek zouden mogen voeren naar personen die vooral achter de schermen opereren omdat dit hun privacy zou schenden. Dat is volgens de rechtbank dus niet het geval.

Het is de derde keer dat de ‘favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’ bakzeil haalt voor de rechtbank. Eerder wees de rechtbank al twee gigantische schadeclaims van Land Invest Group – de projectontwikkelaar waar Van der Paal de sterke man was – en van de toenmalige kabinetschef van Bart De Wever tegen Apache af.

Toch weet Erik Van der Paal van geen ophouden. Of hij in beroep gaat tegen de uitspraak is nog niet bekend, maar de voorbije maanden startte hij alvast een tsunami aan nieuwe gerechtelijke procedures tegen Apache.