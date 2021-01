Vaccinatie 65-plussers kan druk op ziekenhuizen halveren

In het kort

Een succesvolle vaccinatiecampagne bij 65-plussers zou de belasting van onze ziekenhuizen kunnen halveren. Het aantal overlijdens aan de gevolgen van Covid-19 zou zelfs met meer dan 70% dalen. Dat toont een projectie gebaseerd op de leeftijdspiramide van het aantal overlijdens en de bezetting van de ziekenhuisbedden door Covid-patiënten sinds maart 2020.

“In afwachting van gedetailleerde projecties waarbij we de impact van vaccinaties in kaart brengen, maken we gelijkaardige berekeningen”, zegt biostatisticus, professor Geert Molenberghs. “We komen daarbij tot zeer vergelijkbare resultaten. Zeker de vaccinatiecampagne in woonzorgcentra kan in verhouding een zeer groot effect hebben, vooral op de mortaliteit.”