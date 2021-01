FSMA legt puinhopen Stéphane Moreau bij Ogeo Fund bloot

In het kort

In een uitermate scherp voorlopig rapport dat Apache en Le Vif konden inkijken, zegt de financiële waakhond FSMA het Luiks pensioenfonds Ogeo Fund de wacht aan. Illegale leningen, onverantwoorde investeringen, ontoereikende controle op onderaannemers, belangenconflicten, … de lijken vallen massaal uit de kast. Tientallen miljoenen gingen in rook op onder leiding van de voormalige Luikse PS-toppoliticus Stéphane Moreau.

Het einde van de jarenlange heerschappij van Stéphane Moreau blijft nazinderen. Na de politieke en financiële schandalen rond intercommunale Publifin en de werkmaatschappij Nethys waarin Moreau centraal stond, komt nu Ogeo Fund in beeld. Dat Luikse pensioenfonds is het vijfde grootste pensioenfonds van het land en beheert de (toekomstige) pensioenen van ongeveer 4.200 werknemers van Luikse intercommunales, onder meer ook van de werknemers van Enodia (de nieuwe naam van Publifin).

De portefeuille van Ogeo Fund is 1,15 miljard euro waard. In Vlaanderen is Ogeo Fund vooral bekend als (voormalig) mede-aandeelhouder en financier van Land Invest Group. Die projectontwikkelaar kreeg van het (voormalige) Antwerpse schepencollege een aantal omstreden bouwvergunningen.