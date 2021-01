Verdwijnen zelfstandige krantenuitgeverijen in Nederland heeft grote gevolgen

In het kort

De Nederlandse dagbladmarkt is in tien luttele jaren bijna volledig opgerold door twee Vlaamse uitgevers: DPG Media, voorheen De Persgroep, en Mediahuis. De recente overname in november door Mediahuis van uitgeverij NDC voltooit deze verovering. ‘Kartelwaakhond’ ACM ziet ‘geen negatieve gevolgen’ voor de lezers en voor de vrije mededinging. Daar denkt onderzoekscollectief Spit anders over.