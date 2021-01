Socialemediaban Trump doet alarmbellen afgaan bij Vlaams Belang

In het kort

De beslissing van Facebook en Twitter om het account van uittredend Amerikaans president Donald Trump te schorsen, doet alle alarmbellen afgaan bij extreemrechts, ook in Vlaanderen.

Een stop op het verdelen van haatpropaganda via sociale media zou immers een fameuze streep door de rekening van Vlaams Belang betekenen. De partij geeft miljoenen euro’s uit advertenties via Facebook. EU-parlementslid Tom Vandendriessche loopt voor zijn partij vooraan in de strijd tegen Twitter en Facebook. Opvallend: hij gaf 135.105 euro uit aan advertenties op het sociale medium dat hij volop bestrijdt.