Overgeleverd aan de goede inborst van Big Pharma

De coronacrisis verplicht ons om uit de hand van Big Pharma te eten. Niet de overheid, maar wel farmagiganten beslissen over de distributie van de vaccins. Rijke landen tonen zich bovendien inhalig en kopen (te) veel vaccins aan. Dat gaat ten koste van lage- en middeninkomenslanden. Intussen worden op de beurs woekerwinsten geboekt met als neveneffect dat de geldmachine een rem zet op verder publiek onderzoek.

Dat we nauwelijks een jaar na de ontdekking van SARS-CoV-2 een vaccin hebben, mag dan al een half wetenschappelijk wonder heten, de huidige gang van zaken heeft ook een aantal negatieve effecten. Vanzelfsprekend mogen we blij zijn dat er vaccins zijn, maar zijn we ook gedoemd om het uitgestippelde pad te volgen? Kunnen we het heft niet meer in eigen handen nemen?

Veel van de doorbraken in de schoot van farmaceutische en biotechbedrijven zijn in feite gebaseerd op publiek gefinancierd fundamenteel onderzoek. Heeft de Wereldgezondheidsorganisatie niet meer in de pap te brokken? Kan ze geen krachtigere vuist maken tegen de huidige gang van zaken, zodat solidariteit de bovenhand haalt op de impliciete eigen-volk-eerst-retoriek achter de lopende wedstrijdjes om het snels vaccineren?