Cinema Apache #11 • Capharnaüm

Het Libanese drama Capharnaüm won in 2018 de juryprijs in Cannes en is de meestverdienende film ooit uit het Midden-Oosten. Capharnaüm heeft zijn succes te danken aan de ontroering die hij teweegbrengt met zijn realistische aanpak. Je kan simpelweg niet níét meeleven met de kleine, vinnige Zain.

DUIDING In het artikel In het artikel Universeel onrecht in een kapotte hoofdstad geeft emeritus professor Guy Vanthemsche historische en sociopolitieke duiding bij de film.

Wat Nadine Labaki motiveerde om Capharnaüm te maken was de vaststelling dat veel kinderen verwaarloosd worden: “Toen ik rondom mij keek in Beiroet, zag ik dat heel veel kinderen gedoemd zijn om rond te zwerven op straat. Een beeld dat we dreigen gewoon te worden. Het gaat om honderden verschoppelingen die door Beiroet dwalen. Dat stellen we dagelijks vast zonder dat iemand er ook maar iets aan doet.” (Bron: Filmmagie)

De film is gratis beschikbaar voor leden van Apache van vrijdag 15 januari tot en met vrijdag 29 januari. Bekijk alvast de trailer: