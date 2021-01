Transparantie sneuvelt in grote vaccinwedstrijd

In het kort

Niet de acute mediakramp naar aanleiding van de logistieke kinderziektes dreigt op termijn voor onrust te zorgen, wel het blijvend gebrek aan transparantie over leveringen en beslissingsprocedures. Wie zetelt in het adviescomité dat oordeelt over de aankoop van vaccins? Hoe zien de leveringsschema’s van Pfizer en andere producenten eruit?

De euforie over de eerste vaccinaties in de laatste week van 2020 heeft plaatsgemaakt voor forse kritiek op de trage start van de echte vaccinatiecampagne. Vooral Vlaanderen schiet maar moeilijk uit de startblokken, terwijl de vaccinatie in sommige andere landen lijkt te lopen als een trein.

Dat stuit op onbegrip. Toch zijn bepaalde keuzes prima verdedigbaar. Vaak worden ook appels met peren vergeleken.