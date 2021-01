De psychologie van geld

In het kort

Geld is een grillig goed. Het is zo wispelturig dat het moeilijk naar waarde te schatten is. Geld kan mensen bijeenbrengen of uit elkaar drijven. Het kan vernietigen of scheppen. Het kan gezinnen en naties ontwrichten of stabiliseren. Landen hebben het nodig om oorlog te voeren of de vrede te bewaren. Met geld kan je je ultieme dromen realiseren of andermans zwaarste nachtmerries verwezenlijken. Goed en slecht vormen bij geld twee zijden van dezelfde munt.