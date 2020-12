Het eindeloze jaar 2020

In het kort

Wij weten, beste lezer, dat u van ons in deze periode een kerstessay verwacht. Een lucide terugblik op de voorbije twaalf maanden en een doorwrochte analyse van de belangrijkste trends. En dat allemaal met kracht en zwier geformuleerd. In 2020 stond de tijd negen maanden stil en nog steeds weigert de klok te tikken. Onze glazen bol is bewasemd. U zult het dus moeten stellen met dit gestamel en een schietgebed. En het is ondertussen al bijna Nieuwjaar.