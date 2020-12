Antwerpen rekent af met oorlogstrauma

In het kort

De stad Antwerpen probeert het oorlogstrauma te verwerken waarvoor het zelf mee verantwoordelijk was. Een gepland herdenkingsmonument en struikelstenen voor de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog moeten deze onkiese periode uit de geschiedenis van de havenstad een beetje helpen uitwissen. Volgens historicus Herman Van Goethem is de bewustwording gerealiseerd, al gebeurde dat niet zonder slag of stoot.