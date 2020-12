Warda El-Kaddouri stelt de dominante blik in vraag

In het kort

Waarom denken we zoals we denken? Onderzoeker, journalist en schrijver Warda El-Kaddouri buigt zich over die vraag in haar eerste boek, Dominantie. Ze onderzoekt hoe dit complexe begrip zich verhoudt tot macht, autoriteit en waarheid. In een lang essay pleit El-Kaddouri voor een open en flexibele canon en een meerzijdige kijk op de wereld. ‘Ik hoop dat er in de toekomst meer jonge mensen van kleur de journalistiek ingaan.’