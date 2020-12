Persoonlijkheid van het jaar 2020: de jeugd van tegenwoordig

In het kort

Jongeren zullen niet enkel een aanzienlijk deel van de schuldenberg die Covid-19 nalaat moeten torsen, ze zetten ook een jaar van hun leven on hold om de oudere generatie te behoeden voor een dodelijke ziekte waar ze zelf veel minder vatbaar voor zijn. Die solidariteit mag verwacht worden. Ze is haast vanzelfsprekend. Maar zoveel jeugdige solidariteit is ook ongezien. En dat moeten we helaas dubbel interpreteren: de maatschappij was blind voor de inspanningen van de jongeren. In de plaats van een aai over de bol kreeg ‘de jeugd van tegenwoordig’ het voorbije jaar vooral de wind van voren.