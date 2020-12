Van Puurs naar Puurs in drie dagen

In het kort

Het eerste coronavaccin in Vlaanderen heeft Jos Hermans (96) bereikt. Het is drie dagen onderweg geweest. Vertrokken in Puurs met een tussenstop in het UZ Leuven belandde het op maandag 28 december 2020 in woonzorgcentrum Sint-Pieter. Weer in Puurs, op 3,4 kilometer van de fabriek van Pfizer. Apache volgde de lange weg van het vaccin.