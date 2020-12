Het hele jaar solidair

In het kort

Dit jaar schuiven mensen die in armoede leven niet samen aan tafel voor een kerstmaal. Hulporganisaties voorzien zoals het hele jaar wel een aangepaste oplossing. In 2020 was solidariteit ook niet enkel iets voor de kerstperiode. De coronacrisis zorgde voor nieuwe armoede, en mensen die al in armoede leefden werden geconfronteerd met extra problemen. Tegelijk stonden ook nieuwe vrijwilligers te springen om hun handen uit de mouwen te steken.