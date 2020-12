‘Wonen komt in debat over vergrijzing niet aan bod’

In het kort

Arme ouderen die een woning huren, staan in de vergeethoek. Het gros van de middelen van het woonbeleid worden gebruikt om eigendomsverwerving te stimuleren en tegelijk houdt het ouderenbeleid nauwelijks rekening met de woonsituatie van ouderen. Volgens socioloog en ruimtelijk planner Pascal De Decker (KU Leuven) moet daar dringend verandering in komen.

Terwijl al jaren over de gevolgen van de vergrijzing wordt gepraat, blijft de plek waar mensen ouder worden al te vaak onbesproken. Nochtans streeft Vlaanderen ernaar dat mensen zolang mogelijk actief blijven in hun vertrouwde sociale omgeving en eigen woning. In het ruimtelijk versnipperde Vlaanderen houdt men echter nauwelijks rekening met hoe en waar ouderen wonen.