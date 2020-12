‘We hebben van ‘gutmensch’ een geuzennaam gemaakt’

In het kort

Het debat over vluchtelingen is gekaapt door de rechterflank die met valse beweringen inspeelt op angsten van de bevolking, zegt journalist Linda Polman. De Gutmensch-scheurkalender staat vol feiten en grafieken om het debat op een rationale manier te voeren. Wie gelooft dat we worden overspoeld door nepvluchtelingen, vindt in de kalender argumenten om een tegengeluid te laten horen. En dat is volgens Linda Polman hard nodig. “Het is tijd om te laten zien waar je voor staat.”