Minder pillen dan je zou willen

In het kort

McKesson, dat is de King Kong van de groothandelaars-verdelers van geneesmiddelen, het doorgeefluik dat nodig is om geneesmiddelen bij de apothekers te krijgen. Het is ook een bedrijf met twijfelachtige fiscale praktijken, dat verschillende keren veroordeeld is. Het koopt zijn concurrenten op en heeft daardoor in België een uitgelezen plaats voor zichzelf gecreëerd.