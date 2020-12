Openbaar ministerie vraagt vrijspraak voor Fornuisfilmpje

Het openbaar ministerie vraagt de vrijspraak van hoofdredacteur Karl van den Broeck en journalist Stef Arends naar aanleiding van de klacht die Erik Van der Paal indiende na het Fornuisfilmpje.

De Antwerpse projectontwikkelaar Erik Van der Paal meent dat Apache zijn privacy heeft geschonden en hem belaagde door een filmpje online te zetten waarop te zien is hoe het bijna voltallige (toenmalige) Antwerpse schepencollege arriveerde voor zijn verjaardagsfeestje aan sterrenrestaurant ’t Fornuis, samen met heel wat andere politici en figuren die opereren in de schaduw van de macht.

Het openbaar ministerie komt na grondig onderzoek van de feiten tot de conclusie dat de betrokken journalisten geen fouten maakten en vraagt dan ook de vrijspraak

Het filmpje paste in een ruimere reeks: De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever. Die onderzoeksreeks schetst een beeld van het netwerk van Van der Paal. Als sterke man van Land Invest Group kreeg hij de vorige legislatuur een aantal omstreden, grote bouwdossiers door het Antwerpse college.

Vandaag (21/12) werden voor de Antwerpse correctionele rechtbank de debatten gevoerd. Die startten met de vordering van het openbaar ministerie. Dat komt, na grondig onderzoek van de feiten, tot de conclusie dat de betrokken journalisten geen fouten maakten en vraagt dan ook de vrijspraak.

De vraag tot vrijspraak komt niet als een verrassing. Voor de raadkamer had het openbaar ministerie ook al de buitenvervolgstelling gevraagd. Toch besliste de raadkamer afgelopen zomer om de zaak door te verwijzen naar de correctionele rechtbank zodat de rechter een vonnis kan vellen. Het vonnis wordt verwacht op 20 januari.

Controletaak

Volgt de rechter de stelling van Van der Paal, dan dreigt journalistiek in de toekomst te moeten verzaken aan een van haar essentiële opdrachten: de macht controleren. De zaak die voorligt, reikt dan ook veel verder dan de vraag of Apache al dan niet een maatschappelijk relevante zaak heeft aangekaart en op de openbare weg mocht filmen hoe Erik Van der Paal zijn politieke vrienden onthaalde.

De stelling van de lobbyist is bovendien opmerkelijk voor iemand die 60.000 euro betaalde aan privédetectives om de redactie van Apache te schaduwen en onze bronnen te achterhalen.

De lopende strafzaak is niet de enige rechtszaak die Erik Van der Paal tegen Apache heeft lopen. Bottomline bij de andere klachten is dat Van der Paal van oordeel is dat we zijn naam niet mogen noemen omdat hij geen publieke figuur zou zijn.

Uitgelichte afbeelding: (toenmalig) schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) maakt een buiging voor Erik Van der Paal bij aankomst aan ’t Fornuis