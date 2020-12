Sociale bossen, katoenpluk onder dwang en Russische klimaatwinst

Hoe werken bomen in een bos samen? Hoe en wat hoopt Rusland te winnen door de klimaatcrisis? En wat mogen we verwachten van president-select Joe Biden? Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Het bos is altijd al een intrigerende plek geweest, waar wolven op roodgekapte meisjes azen of zeven dwergen verdwaalde prinsessen onderdak geven. Het mysterieuze, donkere bos doet al eeuwen onze verbeelding op hol slaan. Recent onderzoek geeft die verbeelding nog een duw in de rug. Via ondergrondse schimmelnetwerken blijken bomen onderling te communiceren en samen te werken. Maar wat hebben ze tegen elkaar te zeggen, vraagt The New York Times zich af. Bosecoloog Suzanne Simard gaat onder meer in de bossen van British Columbia op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen.

Hoewel haar onderzoeksvraag over de werking van deze ondergrondse communicatienetwerken initieel op hoongelach werd onthaald, zorgt haar baanbrekend onderzoek voor een totaal andere kijk op bossen. Een bos blijkt niet zozeer een verzameling van bomen die vechten om licht en ruimte: het is een delicate, ingewikkelde samenleving.

Never let a crisis go to waste. Het is een boutade die ook tijdens de coronacrisis tot in den treure herhaald wordt. Ook op die andere grote crisis – de klimaatopwarming – is de leuze toepasbaar. Rusland bijvoorbeeld ziet in de klimaatopwarming een uitgelezen kans om zichzelf opnieuw uit te vinden als een van de grootste voedselproducerende landen ter wereld, schrijft ProPublica. In het oosten van het land, een gebied dat tot voor kort absoluut niet geschikt was om gewassen te verbouwen, zorgt de opwarming voor een vervroegde dooi en dus een langer teeltseizoen. Dit maakt het mogelijk om op grote schaal soja, maïs en tarwe te verbouwen.

Het land met de grootste landmassa heeft niet enkel veel grond die potentieel geschikt wordt voor landbouw, het kan ook een grote instroom van klimaatvluchtelingen aan, die vervolgens in de landbouw tewerkgesteld kunnen worden. Een win-win? Of zitten er addertjes onder het gras?

Niet alleen mondmaskers worden in China onder dwang geproduceerd door Oeigoeren, uit onderzoek van BBC blijkt dat jaarlijks een half miljoen mensen uit deze vervolgde islamitische bevolkingsgroep onder dwang tewerkgesteld worden in de katoenpluk in de provincie Xianjing. Een vijfde van de wereldwijd verhandelde katoen wordt daar geproduceerd. China zelf spreekt over een programma van “armoedebestrijding”. Nieuwe documenten tonen dat daar niks van aan is.

Deze gedwongen arbeid maakt deel uit van een groter Chinees programma om Oeigoeren en andere islamitische minderheidsgroepen opnieuw op te voeden: hun geloof moet plaatsmaken voor loyauteit aan de Communistische Partij. In die heropvoedingsstrategie horen ook grote interneringskampen.

Het Amerikaanse kiescollege bevestigde deze week dat Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Een glorieuze overwinning is het niet geworden, tegen de verwachting in van veel Democraten (met grote en kleine d). Donald Trump kreeg er 10 miljoen kiezers bij en in verschillende staten kwam het op enkele (tien)duizenden stemmen aan. Meer nog: ook de resultaten in het Huis en de Senaat vielen tegen voor de Democraten. In die zin is er alvast een groot verschil met de start van de regeerperiode van Barack Obama. Hoofdredacteur Serge Halimi van Le Monde Diplomatique tempert dan ook de verwachtingen.

De Verenigde Staten lijken slechts in één ding nog verenigd: de haat voor het andere kamp. Biden gaf zichzelf de taak om de breuklijn tussen rood en blauw, Republikein en Democraat, te lijmen. Sisyfusarbeid voor de kranige zeventiger.

