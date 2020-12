Moria, de ‘schandvlek’ van Fort Europa

In het kort

Vluchtelingenkampen zoals het afgebrande Griekse vluchtelingenkamp in Moria ‘zijn gewoonweg een schandvlek op ons continent’. Belgisch advocaat Marie Doutrepont en Nederlands onderzoeksjournalist Linda Polman schreven beiden een boek over het kamp, waar duizenden mensen in mensonterende omstandigheden verbleven. Ze beschouwen het als een symptoom van het Europese antivluchtelingenbeleid dat het van afschrikking moet hebben. Daar is staatssecretaris Sammy Mahdi het echter niet mee eens.

Vandaag (17/12) kwamen twaalf vluchtelingen uit het Griekse Moria aan in België. Europa’s grootste opvang- en registratiecentrum ging begin september in vlammen op. Op dat moment waren er naar verluidt rond de 12.000 mensen die er in mensonterende omstandigheden verbleven. Intussen verrees op enkele kilometers van het afgebrande kamp van Moria een nieuw kamp, waar de leefomstandigheden niet veel beter zijn.