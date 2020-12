Cinema Apache #10 • Annapolis, Giant City

Cinema Apache vertoont deze kerstvakantie Annapolis, Giant City. Een film over de stad en de mens, beiden voortdurend in beweging, ook al weten ze niet steeds in welke richting.

In de documentaire kijken we van heel dichtbij naar de ontwikkeling van Linkeroever. De film is echter zeker niet enkel voor Antwerpenaren bestemd! Dit menselijk stadsportret van Maarten Bernaerts leert je namelijk met nieuwe ogen kijken naar eenderwelke stad of ieder stadsdeel waar je zelf deel van uitmaakt.

Annapolis, Giant City, vertelt het verhaal van Linkeroever, van hoe een moeras een stadsdeel met een heel eigen identiteit werd. Maarten Bernaerts doet dat in een prachtige beeldtaal met veel poëzie en laat de bewoners zelf aan het woord. ‘Giant City’ verwijst naar hoe een van de bewoners haar dorp omschrijft: “Als een reus, die alle mensen omarmt.” En naar de reuzin Anna natuurlijk, de mascotte van Linkeroever tijdens de jaarlijkse folkloristische Reuzenstoet.

De film is gratis beschikbaar op deze pagina voor leden van Apache van vrijdag 18 december tot en met zondag 3 januari. Bekijk nu alvast de trailer: