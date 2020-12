‘Nood aan ethisch debat over woonzorgcentra’

In het kort

Gwendolyn Rutten (Open Vld) wil debat naar aanleiding van Kafkaiaans verhaal over de dreigende sluiting van kleinschalig cohousingproject voor bejaarden, Villa De Proost.

‘Eens bejaard, mag je niet meer kiezen hoe je woont’. Het artikel over de overlevingsstrijd van een kleinschalig cohousingproject voor bejaarden in Rillaar, is volgens Gwendolyn Rutten (Open VLD) illustratief voor de wijze waarop we als maatschappij de autonomie van bejaarden beknotten. “De regels moeten aangepast worden. Corona heeft geleerd dat we bejaarden over hun eigen toekomst moeten laten beslissen.”