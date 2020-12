Finance Watch: de tandeloze antilobby in Brussel

In het kort

Gedesillusioneerde bankiers nemen het in Brussel op tegen de machtige lobby van de financiële sector. Ze krijgen steun van de Europese Unie, maar hun strijd is die van een armoedig Klein Duimpje tegen een gefortuneerde reus. En anders dan milieuorganisaties heeft hun waakhond Finance Watch geen equivalent van de vertederende bedreigde ijsbeer: de wereld van financiële producten is complex en het stelsel aan regels ook.