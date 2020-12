Janssen Pharmaceutica trekt spurt naar coronavaccin

In het kort

Janssen Pharmaceutica hoopt begin volgend jaar aan te sluiten bij het peloton met een vaccin tegen Covid-19. Mogelijk al in januari wil het farmabedrijf zijn grote troef uitspelen. Een enkelvoudige dosis moet volstaan om het coronavirus te lijf te gaan.

In de laatste rechte lijn krijgt Janssen een duwtje in de rug van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het agentschap zette het licht op groen voor een herziening. Dat komt neer op een doorlopende evaluatie, uitgevoerd door het Committee for Medicinal Products for Human Use.