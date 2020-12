‘Eens bejaard, mag je niet meer kiezen hoe je woont’

In het kort

Aan de Diestsesteenweg in Rillaar, achter een ommuurde tuin ligt Villa De Proost. Voor een zevental bejaarde bewoners is het hun thuis. Ze brengen er samen hun oude dag door; een beetje zoals studenten in een gemeenschapshuis, maar dan met externe zorgassistentie: thuisverpleging, net zoals thuis.

Het kleinschalige cohousingproject botst op de limieten van de Vlaamse regelgeving. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kwalificeert Villa De Proost als een woonzorgcentrum. De uitbating van Villa De Proost is bijgevolg, volgens de overheid, illegaal.

Corona werpt een nieuw licht op de gebeurtenissen rond Villa De Proost. Zouden we gelijkaardige, kleinschalige cohousing initiatieven niet beter omarmen als de toekomst, in plaats van ze te sluiten omdat ze botsen met de regels?