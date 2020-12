Parler: nieuwe vrijplaats voor racisme en samenzweringstheorieën

In het kort

Sinds de verkiezingen in de VS heeft socialemediaplatform Parler veel succes bij rechtse politici en influencers. In tegenstelling tot bij Twitter, kunnen ze er hun ideeën promoten zonder dat Parler hen afsluit. Het medium is zo uitgegroeid tot een vrijplaats voor extremisten en verkondigers van samenzweringstheorieën. Het geeft hun de kans om reguliere conservatieven aan te spreken die in drommen naar het platform zwermen.