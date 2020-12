De wetenschappelijke kolonisatie van prehistorische muurschilderingen in het Amazonewoud

In het kort

Een team van archeologen heeft diep in het Colombiaanse Amazonewoud een gigantische hoeveelheid muurschilderingen ontdekt. De vondst zorgde vorige week wereldwijd voor ronkende titels op nieuwssites en in kranten. Volgens lokale specialisten is de archeologische schat echter al tientallen jaren bekend.

Critici omschrijven de wijze waarop wetenschap en media de beelden die de Britse televisiezender Channel 4 in Colombia ging draaien en vervolgens in de markt zette, als een schoolvoorbeeld van ‘wetenschappelijk kolonialisme’: iets is pas ontdekt wanneer het door het Westen is ontdekt (en in beeld is gebracht). Er bestonden al flink wat Spaanse wetenschappelijke publicaties over muurschilderingen in de regio.

De reportagemakers weren zich: volgens hen zijn er effectief al grote delen van de site bekend, maar zij zouden een nieuw – het tot dusver grootste gedeelte – “ontdekt” hebben. “Het is zoals een piramide ontdekken op een plek waar al andere piramides werden ontdekt”, klinkt de verdediging.