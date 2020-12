‘Dierenmishandeling zit in DNA van Reuzegom’

In het kort

Dierenrechtenorganisatie Gaia broedt op een plan voor een nieuw gerechtelijk offensief tegen studentenclub Reuzegom. Een bijkomende klacht over dierenmishandeling met nieuwe feiten uit 2017 en 2018 is in de maak. Daarbij waren sommige van de achttien verdachten in het dossier over de dood van Sanda Dia betrokken.

‘Dierenmishandeling zit in hun DNA’, zegt voorzitter Michel Vandenbosch.