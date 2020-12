Hoe het ‘proces Van Ranst’ van de voorpagina naar de regio donderde

In het kort

Het pestproces dat ondernemer Rudi De Kerpel zonder succes tegen viroloog Marc Van Ranst inspande, kreeg vandaag (02/12) een plekje op een regiopagina in Het Laatste Nieuws. De grootste krant van het land zette de dagvaarding bij de aankondiging ervan nochtans ‘in primeur’ als openingsstuk op haar front. Nota bene op de dag dat voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in nauwe schoentjes zat in de zaak-Chovanec.