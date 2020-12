‘Mensen in armoede zwaar getroffen in tweede golf’

In het kort

Tijdens de eerste golf trof het coronavirus de middenklasse hard. Wie reisde, bracht het virus in België binnen. Tijdens de tweede golf had wie in armoede leeft echter meer kans het coronavirus op te lopen. Daarom is Brussel zo hard getroffen, analyseert de Brusselse demograaf Patrick Deboosere (Vrije Universiteit Brussel).

“Als je mensen verplicht binnen te blijven, raakt wie klein behuisd is en met velen in kleine ruimtes woont nog altijd besmet. Telewerk is voor laagopgeleiden niet de norm, zij moeten naar een werkplek. En armen in de stad hebben vaak minder toegang tot open ruimte. Ze nemen ook vaker het openbaar vervoer.”