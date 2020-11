Waarom een actief (landbouw)grondbeleid een goede zaak is

In het kort

Een beleid rond publieke gronden is nodig voor de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen. Als besturen gronden aankopen om (sociale) huisvesting te realiseren, industriezones aan te leggen of natuurgebieden te ontwikkelen, waarom dan niet voor voedselproductie of andere beleidsdoelen zoals biodiversiteit, water en droogte?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op zoek naar landbouwgronden in Vlaams en Waals-Brabant. Het voornemen, een onderdeel van de lokale voedselstrategie, leidde maandag tot spanningen in de Brusselse regering en tot onbegrip bij de andere ministers van Landbouw én landbouworganisaties. Nochtans past het voornemen in een ruimer én ambitieus verhaal om voedselproductie terug te doen aansluiten bij de stad.