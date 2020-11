Een stikstofbom onder Vlaanderen: nood aan visie

In het kort

De Europees beschermde Natura 2000-gebieden kreunen onder de stikstofuitstoot van de veehouderij. In 85% van de natuuroppervlakte in Vlaanderen komt meer stikstof terecht dan het ecosysteem aankan. Ondertussen vrezen landbouwers in de buurt van natuurgebieden voor hun toekomst.

Door tegenstrijdige beleidskeuzes van de overheid zijn landbouwer en natuurbeheerder lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Een langetermijnvisie ontbreekt.