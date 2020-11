Belgische excuses, brandende regenwouden, en corona in Afrika

Waarom de Belgische excuses aan metiskinderen onvoldoende zijn. Hoe de laatste Aziatische regenwouden teloorgaan. Waarom het Afrikaans continent minder zwaar lijdt onder de coronacrisis. Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Ze vormden een bedreiging voor de koloniale hiërarchie en dus werden ze van Congo, Rwanda en Burundi naar België overgeplaatst, gescheiden van de rest van hun familie. De zogenoemde metissen, kinderen van een Belgische witte vader en een Afrikaanse zwarte moeder, kregen in 2019 uiteindelijk excuses van premier Charles Michel (MR). Hun strijd om historische erkenning begon echter al in de jaren 70, eerst als een los netwerk, later als een echte belangenvereniging. Hun levensverhaal en identiteit blijft vaak verborgen, want dossiers werden er doelbewust niet bijgehouden door staat en kerk, beschrijft De Groene Amsterdammer. De archivering van de bestaande dossiers door het Rijksarchief is pas begonnen.

De excuses van de Belgische regering kwamen er, al is dat niet het voornaamste doel van de metissen. Ze willen toegang tot hun dossiers, en een oplossing voor problemen als ontbrekende geboorteakten. Met excuses is de kous niet af, het is pas een begin.

Indonesië is al jaren het centrum van de wereldwijde palmolie-industrie. Grote bosgebieden moeten er wijken voor palmolieplantages. De ontbossing van Indonesië gebeurt aan een enorm hoog tempo. De Indonesische provincie Papoea bleef lange tijd gespaard van dit fenomeen, maar de overheid besliste recent om ook de bosgebieden van Papoea open te stellen voor investeerders. De provincie is een van de armste regio’s van Indonesië, en palmolie moet soelaas brengen. Een van de grootste investeerders is het Koreaanse bedrijf Korindo. Om palmen te kunnen (her)planten moet het bedrijf land vrijmaken.

BBC, Forensic Architecture (Goldsmiths University) en Greenpeace International hebben via onder meer satellietbeelden bewijs verzameld dat Korindo hierbij de wet overtreedt door gebruik te maken van de verboden ‘slash and burn’-techniek, waarbij gebieden in brand worden gestoken. Of hoe de jacht op palmoliewinsten een van de laatste grote regenwouden van Azië in rook doet opgaan.

Het onderzoek is ook te beluisteren als radioreportage van BBC World Service.

De voorspelde/gevreesde Afrikaanse coronatragedie heeft zich niet voltrokken. Integendeel, schrijft MO*, Afrika doet het net beter dan Europa. De vrees was nochtans niet uit de lucht gegrepen: op het Afrikaanse continent zijn instellingen over het algemeen minder goed uitgebouwd, net als gezondheidssystemen. Dat Afrikaanse landen het zo goed doen, ligt volgens specialisten aan de uitstekende voorbereiding op dergelijke noodscenario’s. Behalve de plannen die voorhanden waren, bleken ook de ervaringen met en kennis uit eerdere epidemieën goed van pas te komen toen de coronapandemie begin dit jaar het Westen in snelheid pakte.

Niet alle Afrikaanse landen doen het even goed. Toch kan het Westen volgens specialisten lessen trekken uit de aanpak in verschillende Afrikaanse landen. Maar ook al valt de impact op de gezondheid nog relatief mee, de economische gevolgen zijn ook daar groot.

De uitdrukking ‘als een duivel in een wijwatervat’ lijkt de laatste weken wel uitgevonden voor Donald Trump. Zijn nederlaag geeft hij nog niet toe en hij is ook niet van plan om zonder veel lawaai te vertrekken. Deze week kondigde zijn regering aan dat ze concessies zullen uitdelen aan oliebedrijven om te boren naar olie in het Arctic National Wildlife Refuge in Alaska, met een oppervlakte van meer dan 78.000 km² het grootste van die klasse van beschermde natuurgebieden in de VS en een van de laatste wildernissen van het land. De concessies zullen worden geveild vlak voor de geplande inauguratie van Joe Biden als president op 20 januari.

Biden is een tegenstander van die olieconcessies en zal die dus wellicht direct proberen terug te draaien. Zo weet hij ook meteen wat te doen na zijn eedaflegging.

Iets meer dan driekwart van de inwoners van New York stemden bij de presidentsverkiezingen op de Democraat Joe Biden. Opiniepeilingen gaven aan dat bij 90% van de kiezers de manier waarop de politie te werk gaat een belangrijke rol speelde bij hun keuze in het stemhokje. The New York Review of Books schrijft dat de al troebele en gespannen relatie tussen New Yorkers en het 34.000 agenten sterke politiekorps er het voorbije niet bepaald beter op is geworden. De zeer brutale reactie op de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd goot enkel maar olie op het vuur.

Hoe kunnen de plooien tussen de NYPD en de inwoners van de Big Apple worden gladgestreken?

