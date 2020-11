EU wil rechtsmisbruik tegen journalisten aanpakken

In het kort

Strategic Lawsuit Against Public Participation, of kortweg SLAPP, is in Europa aan een opmars bezig. Het concept is simpel: door een batterij rechtszaken op te starten tegen journalisten, mediabedrijven of andere organisaties die zich kritisch uitlaten, proberen de personen of bedrijven die de klachten indienen verdere berichtgeving te stoppen. De rechtszaken werken intimiderend, de advocatenkosten lopen hoog op en ze slorpen ontzettend veel tijd op. De zaken winnen is niet de bedoeling, wel de tegenpartij uitputten in de hoop dat de berichtgeving stopt.