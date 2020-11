Zoon Rob Verreycken vervolgd voor Hiltergroet in Breendonk

In het kort

Het Mechelse parket vervolgt de zoon van Vlaams Belanger Rob Verreycken voor het brengen van de Hitlergroet in Breendonk. Dat verneemt Apache uit goede bron en wordt bevestigd door parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Samen met een tiental andere leden van de neonazistische groepering Right Wing Resistance bracht de jongeman in de zomer van 2019 een bezoek aan Breendonk, het fort dat door de nazi’s werd gebruikt als doorvoerkamp naar de Duitse concentratiekampen.

In de zogenaamde Casinozaal is de authentieke neonazistische symboliek bewaard gebleven. In die ruimte, onder het hakenkruis en het SS-opschrift ‘Meine Ehre heisst Treue’, bracht onder meer de zoon van Rob Verreycken de Hitlergroet.