Oplossingen gezocht voor chaletbewoners in Herselt

In het kort

Wonen in recreatiegebied is verboden, maar lokale overheden hebben het decennialang door de vingers gezien. De laatste paar decennia heeft Vlaanderen, met het oog op een betere ruimtelijke ordening, de provincies en gemeenten aangepord om deze problematiek aan te pakken. Voor de bewoners in kwestie beginnen echter nu pas de problemen.