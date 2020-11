Nieuwe bestemming recreatiegebieden in Stekene zorgt voor chaos

In het kort

Verschillende recreatiegebieden in het Oost-Vlaamse Stekene krijgen vanaf 2022 een nieuwe bestemming. Bewoners van één van de recreatiegebieden kwamen zo in de problemen. Ze kochten tien jaar geleden onder valse voorwendsels van de makelaar een weekendverblijf. Bewoners van een nabijgelegen recreatiegebied vrezen dat hen hetzelfde lot is beschoren.