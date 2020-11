België onvoldoende voorbereid op biologische, chemische en nucleaire terreur

In het kort

Een tekort aan mensen en middelen had grote gevolgen toen de huidige pandemie losbarstte. Uit een advies van de Hoge Gezondheidsraad van 2019 blijkt dat we ook bij een chemische, biologische, radiologische of nucleaire aanslag onvoldoende voorbereid zijn.

Een voorraad tegengif inslaan in het kader van chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) terreur is belangrijk, maar ontoereikend. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad legt de nadruk op een bredere aanpak.