Raad voor de Journalistiek berispt Sceptr na laster tegen minister Dalle

In het kort

De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) tegen Sceptr gegrond verklaard. Aanleiding was een stuk dat medio april op de website van het medium werd gepubliceerd na onrust in Anderlecht. Daarin werd Dalle ervan beschuldigd dat hij het in een post op Facebook opnam voor de relschoppers.

Sceptr heeft niet waarheidsgetrouw bericht, oordeelt de Raad voor de Journalistiek.