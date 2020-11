‘We moeten onszelf bevrijden van de koloniale logica’

In het kort

Bekladde standbeelden, een spijtbetuiging van koning Filip voor het Belgische koloniale verleden, en de start van een parlementaire commissie over dat verleden. 2020 was een belangrijk jaar voor het Belgische dekoloniseringsdebat, waarin ook politicoloog Nadia Nsayi haar stem laat gelden. ‘Erken het bestaan van de koloniale logica en de impact die het vandaag heeft in de maatschappij en ga ermee aan de slag.’

In korte tijd is Nsayi een bekende stem geworden in het Belgische dekoloniseringsdebat. Ze bracht dit voorjaar haar boek Dochter van de dekolonisatie uit. Ze is ook medecurator van de expo 100 x Congo in het Antwerpse MAS over een eeuw Congolese kunst in Antwerpen.

Vanaf december wordt Nadia Nsayi vaste columnist voor Apache Magazine.